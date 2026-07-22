Reliance Steel & Aluminum Aktie

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WKN: 892629 / ISIN: US7595091023

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22.07.2026 22:24:32

Reliance, Inc. Announces Climb In Q2 Income

(RTTNews) - Reliance, Inc. (RS) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $322.9 million, or $6.29 per share. This compares with $233.7 million, or $4.42 per share, last year.

Excluding items, Reliance, Inc. reported adjusted earnings of $322.1 million or $6.27 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 26.5% to $4.630 billion from $3.659 billion last year.

Reliance, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $322.9 Mln. vs. $233.7 Mln. last year. -EPS: $6.29 vs. $4.42 last year. -Revenue: $4.630 Bln vs. $3.659 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 6.40 To $ 6.60

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