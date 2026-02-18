Reliance Steel & Aluminum Aktie

Reliance Steel & Aluminum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 892629 / ISIN: US7595091023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 23:03:54

Reliance, Inc. Profit Advances In Q4

(RTTNews) - Reliance, Inc. (RS) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $116.5 million, or $2.22 per share. This compares with $105.3 million, or $1.93 per share, last year.

Excluding items, Reliance, Inc. reported adjusted earnings of $125.5 million or $2.40 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.9% to $3.498 billion from $3.126 billion last year.

Reliance, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $116.5 Mln. vs. $105.3 Mln. last year. -EPS: $2.22 vs. $1.93 last year. -Revenue: $3.498 Bln vs. $3.126 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.50 To $ 4.70

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Reliance Steel & Aluminum Co.

mehr Nachrichten