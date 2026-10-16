Reliance Industrial Infrastructure: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Reliance Industrial Infrastructure hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,85 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reliance Industrial Infrastructure noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reliance Industrial Infrastructure in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 83,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 121,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at