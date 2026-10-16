|
16.10.2026 06:31:29
Reliance Industrial Infrastructure: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Reliance Industrial Infrastructure hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 1,85 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reliance Industrial Infrastructure noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reliance Industrial Infrastructure in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 83,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 121,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.