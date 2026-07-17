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17.07.2026 06:31:29
Reliance Industrial Infrastructure gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Reliance Industrial Infrastructure lud am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,05 INR je Aktie vermeldet.
Reliance Industrial Infrastructure hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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