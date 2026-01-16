Reliance Industrial Infrastructure stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Reliance Industrial Infrastructure hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,99 INR, nach 1,81 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 123,6 Millionen INR – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 123,6 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at