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20.07.2026 06:31:29
Reliance Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Reliance Industries hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Reliance Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,68 Milliarden USD im Vergleich zu 28,47 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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