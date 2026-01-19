|
Reliance Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Reliance Industries hat am 16.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Reliance Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,78 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,70 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 649,05 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reliance Industries einen Umsatz von 2 399,86 Milliarden INR eingefahren.
