Reliance Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Reliance Industries stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,48 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19,95 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,02 Prozent auf 3 094,68 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 436,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at