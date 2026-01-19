|
19.01.2026 06:31:29
Reliance Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Reliance Industries hat am 16.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 13,78 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,70 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2 649,05 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2 399,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
