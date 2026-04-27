Reliance Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Reliance Industries hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,54 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,50 Prozent auf 2 940,59 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 613,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 59,69 INR, nach 51,47 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10 572,19 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 9 628,20 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at