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20.07.2026 06:31:29
Reliance Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Reliance Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,48 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Reliance Industries ein EPS von 19,95 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,02 Prozent auf 3 094,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 436,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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