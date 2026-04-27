Reliance Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Reliance Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,54 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Reliance Industries mit einem Umsatz von insgesamt 2 940,59 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 613,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,50 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 59,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 51,47 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Reliance Industries mit einem Umsatz von insgesamt 10 572,19 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9 628,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at