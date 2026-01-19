Reliance Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Reliance Industries hat sich am 16.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,62 USD. Im letzten Jahr hatte Reliance Industries einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 29,74 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,42 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at