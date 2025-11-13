|
13.11.2025 06:31:28
Reliance Infrastructure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Reliance Infrastructure hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 47,37 INR. Im Vorjahresviertel waren 103,06 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,35 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.