Reliance Infrastructure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Reliance Infrastructure hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47,37 INR. Im Vorjahresviertel waren 103,06 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,35 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at