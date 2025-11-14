Reliance Infrastructure legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Reliance Infrastructure hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 714,0 Millionen USD, gegenüber 866,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,60 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at