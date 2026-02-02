|
02.02.2026 06:31:29
Reliance Infrastructure präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Reliance Infrastructure stellte am 31.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Reliance Infrastructure hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,960 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Reliance Infrastructure im vergangenen Quartal 482,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Reliance Infrastructure 596,0 Millionen USD umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
