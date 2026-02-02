Reliance Infrastructure verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Reliance Infrastructure hat am 31.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 INR gegenüber -83,260 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Reliance Infrastructure mit einem Umsatz von insgesamt 42,97 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at