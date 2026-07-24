Reliance Nippon Life Asset Management: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Reliance Nippon Life Asset Management hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,24 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,53 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,37 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at