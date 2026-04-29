Reliance Nippon Life Asset Management hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Reliance Nippon Life Asset Management äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 6,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reliance Nippon Life Asset Management 4,71 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,05 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 24,05 INR beziffert. Im Vorjahr waren 20,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 29,33 Milliarden INR, während im Vorjahr 25,21 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at