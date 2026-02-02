|
Reliance Power präsentierte Quartalsergebnisse
Reliance Power hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reliance Power 0,100 INR je Aktie verdient.
Reliance Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,73 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
