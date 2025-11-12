Reliance Power veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Reliance Power hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,17 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,74 Milliarden INR – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reliance Power 17,60 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at