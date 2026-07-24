Reliance Steel Aluminum hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Reliance Steel Aluminum präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,42 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,63 Milliarden USD – ein Plus von 26,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reliance Steel Aluminum 3,66 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at