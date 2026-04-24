Reliance Steel Aluminum: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Reliance Steel Aluminum präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 5,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Reliance Steel Aluminum 3,74 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 4,03 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,48 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at