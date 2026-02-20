Reliance Steel Aluminum zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Reliance Steel Aluminum hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 2,22 USD. Im letzten Jahr hatte Reliance Steel Aluminum einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reliance Steel Aluminum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 13,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Reliance Steel Aluminum ein EPS von 15,56 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,32 Prozent auf 14,29 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at