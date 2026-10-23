Reliance Steel Aluminum zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Reliance Steel Aluminum hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,84 USD, nach 3,59 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,21 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,65 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at