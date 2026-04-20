Reliance Strategic Investments gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Reliance Strategic Investments lud am 17.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,43 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 96,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,20 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Reliance Strategic Investments hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,46 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,54 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 100,47 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,43 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 17,67 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at