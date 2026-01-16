|
16.01.2026 06:31:29
Reliance Strategic Investments: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Reliance Strategic Investments hat am 15.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,460 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,01 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 100,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,49 Milliarden INR in den Büchern standen.
