Reliant stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Reliant präsentierte am 13.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Reliant hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at