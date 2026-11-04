|
04.11.2026 06:31:28
Relic Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Relic Technologies hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Relic Technologies ein EPS von 0,300 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 4,9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 38,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX dreht ins Plus -- DAX markiert neues Alltzeithoch -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwrts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.