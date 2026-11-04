Relic Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Relic Technologies hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Relic Technologies ein EPS von 0,300 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 38,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at