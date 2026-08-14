Relic Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Relic Technologies hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,16 INR. Im Vorjahresquartal hatten -7,250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 60,26 Prozent auf 5,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,6 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at