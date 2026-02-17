Religare Enterprises gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Religare Enterprises lud am 14.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,37 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Religare Enterprises ein Ergebnis je Aktie von -1,300 INR vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,68 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Religare Enterprises einen Umsatz von 16,70 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at