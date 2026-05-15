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15.05.2026 06:31:29
Religare Enterprises: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Religare Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,47 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Religare Enterprises ein EPS von 3,00 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 24,02 Milliarden INR gegenüber 20,41 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,59 INR. Im Vorjahr hatte Religare Enterprises 3,79 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 84,31 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Religare Enterprises 73,67 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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