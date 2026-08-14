Religare Enterprises zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Religare Enterprises hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,78 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,310 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 23,58 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Religare Enterprises 18,72 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at