Relmada Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PSZF / ISIN: US75955J4022
|
09.03.2026 16:42:16
Relmada Therapeutics Reports Positive 12-Month Phase 2 Data For NDV-01 In Bladder Cancer
(RTTNews) - Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) on Monday announced positive 12-month interim results from its Phase 2 trial evaluating NDV-01 for high-risk non-muscle invasive bladder cancer.
The bladder cancer treatment achieved a 76 percent complete response rate at 12 months, with an 80 percent response rate among patients with BCG-unresponsive disease.
The therapy also showed a favorable safety profile, with no progression to muscle-invasive disease and no patients requiring radical cystectomy. NDV-01 is a sustained-release intravesical formulation of gemcitabine and docetaxel designed for simplified in-office administration.
Based on the results, Relmada plans to advance NDV-01 into the Phase 3 RESCUE registrational program, expected to begin in mid-2026, targeting both BCG-unresponsive and intermediate-risk NMIBC patient groups.
RLMD is currently trading at $5.89 up $1.44 or 32.33 percent on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Relmada Therapeutics Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Relmada Therapeutics Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Relmada Therapeutics Inc Registered Shs
|5,95
|55,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.