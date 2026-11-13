Relo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Relo gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 34,47 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 38,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Relo 39,54 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at