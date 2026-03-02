Relpol hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Relpol ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Relpol die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Relpol in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,5 Millionen PLN im Vergleich zu 26,9 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,200 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Relpol ein EPS von -0,780 PLN in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,39 Prozent auf 107,81 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 109,33 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at