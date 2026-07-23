RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Starke Zahlen
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23.07.2026 09:49:00
RELX-Aktie fester: Wiederkehrende Erträge sichern Wachstum im ersten Halbjahr
Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten bereinigt um Währungseffekte und die Folgen von Zu- und Verkäufen um sieben Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Pfund (rund 5,7 Mrd Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Beim bereinigten operativen Gewinn habe das organische Wachstum neun Prozent auf 1,7 Milliarden Pfund betragen.
Umsatz und operatives Ergebnis fielen im Großen und Ganzen so aus, wie Experten es erwartet hatten. Unternehmenschef Erik Engstrom geht davon aus, dass sich die positive Entwicklung fortsetzen dürfte. Die im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) notierte Aktie zog im frühen Handel rund drei Prozent an. Damit konnte das Papier sein Minus im bisherigen Jahresverlauf auf rund 16 Prozent verringern.
Die RELX gewinnt an der LSE am Donnerstag zeitweise 2,82 Prozent auf 25,23 GBP.
/zb/nas
LONDON (dpa-AFX)
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