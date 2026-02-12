RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|Gute Geschäfte
|
12.02.2026 16:14:00
RELX-Aktie unverändert: Umsatz und Gewinn ziehen an
Die positive Entwicklung dürfte sich fortsetzen, sagte RELX-Unternehmenschef Erik Engstrom am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen. Die um Währungs- und Übernahmeeffekte bereinigten Erlöse dürften weiter stark zulegen - ebenso das operative Ergebnis.
2025 zog der Umsatz bereinigt um Sondereffekte um sieben Prozent auf 9,6 Milliarden Pfund (11 Mrd Euro) an. Der bereinigte operative Gewinn stieg um neun Prozent auf 3,3 Milliarden Pfund. Das Wachstum fiel etwas schwächer aus, als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. Der operative Gewinn lag im Rahmen der Analystenerwartungen. An der Börse sorgten die Zahlen zunächst icht für Erleichterung. Der Kurs der zuletzt stark unter Druck stehenden Aktie zeigt sich am Donnerstag 2,68 Prozent fester bei 20,67 GBP.
/zb/mis/stk
LONDON (dpa-AFX)
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,Pavel Kapysh / Shutterstock.com
