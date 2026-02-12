RELX Aktie

RELX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Gute Geschäfte 12.02.2026 16:14:00

RELX-Aktie unverändert: Umsatz und Gewinn ziehen an

RELX-Aktie unverändert: Umsatz und Gewinn ziehen an

Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter RELX rechnet nach guten Geschäften mit Angeboten rund um informationsbasierte Analyse- und Entscheidungstools im vergangenen Jahr weiter mit einem hohen Wachstum.

Die positive Entwicklung dürfte sich fortsetzen, sagte RELX-Unternehmenschef Erik Engstrom am Donnerstag bei der Vorlage der Jahreszahlen. Die um Währungs- und Übernahmeeffekte bereinigten Erlöse dürften weiter stark zulegen - ebenso das operative Ergebnis.

2025 zog der Umsatz bereinigt um Sondereffekte um sieben Prozent auf 9,6 Milliarden Pfund (11 Mrd Euro) an. Der bereinigte operative Gewinn stieg um neun Prozent auf 3,3 Milliarden Pfund. Das Wachstum fiel etwas schwächer aus, als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. Der operative Gewinn lag im Rahmen der Analystenerwartungen. An der Börse sorgten die Zahlen zunächst icht für Erleichterung. Der Kurs der zuletzt stark unter Druck stehenden Aktie zeigt sich am Donnerstag 2,68 Prozent fester bei 20,67 GBP.

/zb/mis/stk

LONDON (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RELX-Aktie trotzdem im Minus: Prognose für 2025 bestätigt
Aktien von SAP, RELX & Co. in Rot: IT- und Software-Aktien fallen weiter
Neuer Konkurrenz belastet Aktien von RELX und Wolters Kluwer

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com,Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

mehr Nachrichten