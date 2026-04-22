Remax: Markt für Einfamilienhäuser wieder in "voller Blüte"

Der Frühling hat nicht nur in der Natur Einzug gehalten, auch der Markt für Einfamilienhäuser hat 2024 und 2025 "wieder zu vollen Blüte zurückgefunden", teilte der Immobilienentwickler Remax am Mittwoch in einer Aussendung mit. Mit 11.551 Einheiten wurden 2025 um 7 Prozent mehr Häuser verkauft als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Gegenüber 2024 legte die Zahl der Verbücherungen um 17,7 Prozent zu. Die Preise sind im Österreich-Mittel um 2 Prozent gestiegen.

Etwa 340.223 Euro bezahlte man 2025 im Mittel für ein Einfamilienhaus, allerdings mit großen regionalen Unterschieden: Im Westen und in Wien musste man über 626.100 Euro für ein Haus hinblättern, in Oberösterreich sowie ost- und südwärts liegen die Preise unterhalb des Österreich-Mittels. Inflationsbereinigt sind Einfamilienhäuser in den letzten Jahren aber günstiger geworden. Laut Remax kostete ein Einfamilienhaus im Österreich-Mittel 2022 noch 352.485 Euro, seither sei die allgemeine Teuerung bei 11,8 Prozent gelegen, was einer Verteuerung auf 394.079 Euro entsprechen würde. Die Preise seien inflationsbereinigt seit 2022 damit um 53.856 Euro gesunken. Auch diesen Umstand sieht Remax als wesentlichen Treiber für die Zuwächse bei den Verkäufen.

"Spannend wird die weitere Entwicklung bzw. der Blick nach vorne", sagte Remax-Manager Bernhard Reikersdorfer laut Aussendung. Weitere große Mengensprünge nach oben seien demnach eher unwahrscheinlich. Allerdings werde sich der Krieg im Nahen Osten treibend auf die Energiepreise auswirken, was die allgemeine Teuerung erhöhen und damit auch Finanzierungen verteuern und die Baukosten steigen lassen dürfte. "Daher gehen wir davon aus, dass Bestandsimmobilien tendenziell profitieren werden, während sich die Bedingungen für Neubauprojekte leider weiter verschärfen werden", sagte Reikersdorfer.

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