Remedium Lifecare: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Remedium Lifecare ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Remedium Lifecare die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Remedium Lifecare ein EPS von 0,030 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,11 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at