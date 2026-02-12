Remedy Entertainment präsentierte Quartalsergebnisse

Remedy Entertainment hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Remedy Entertainment hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,960 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,270 EUR je Aktie gewesen.

Remedy Entertainment hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 59,51 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 50,66 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 0,614 EUR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 59,51 Millionen EUR gerechnet.

