Remedy Entertainment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Remedy Entertainment hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,01 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,990 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 39,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Remedy Entertainment 12,2 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at