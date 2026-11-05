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05.11.2026 06:31:28
Remedy Entertainment: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Remedy Entertainment hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,01 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,990 EUR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 39,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Remedy Entertainment 12,2 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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