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13.08.2026 06:31:29
Remedy Entertainment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Remedy Entertainment präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,9 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,2 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.at
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