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07.05.2026 06:31:29
Remedy Entertainment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Remedy Entertainment gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Remedy Entertainment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,1 Millionen EUR im Vergleich zu 13,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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