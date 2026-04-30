RemeGen A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RemeGen A hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,470 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 656,2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 526,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at