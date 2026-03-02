RemeGen A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RemeGen A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,30 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RemeGen A ein EPS von -0,740 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RemeGen A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 201,43 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,53 Milliarden CNY im Vergleich zu 508,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,29 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -2,730 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 89,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,72 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,25 Milliarden CNY ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,365 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 2,92 Milliarden CNY beziffert.

