RemeGen A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

RemeGen A hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 7,74 CNY gegenüber -0,360 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 808,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 572,0 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,20 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at