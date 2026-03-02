RemeGen: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RemeGen hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

RemeGen hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 205,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 216,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 70,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,180 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat RemeGen in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 89,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 452,26 Millionen USD im Vergleich zu 238,47 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at