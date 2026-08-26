RemeGen informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

RemeGen hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RemeGen noch ein Gewinn pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 763,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 865,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RemeGen einen Umsatz von 79,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at