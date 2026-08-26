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26.08.2026 06:31:28
RemeGen legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
RemeGen hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,91 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,380 HKD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 869,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,98 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 617,2 Millionen HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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